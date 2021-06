Mathieu LEBÉE

Je me présente brièvement:

En fonction chez Royal Distribution de juin 2009 à septembre 2014 en tant que responsable logistique/ d’exploitation, j'ai un grand sens de l’écoute de très bonne qualités relationnelles avec un excellent esprit de synthèse et d’initiative. Je suis aussi reconnu pour mes capacités à manager et coordonner une équipe avec réactivité et flexibilité ainsi que fermeté s'il le faut. Ayant une bonne connaissance du droit du travail et des règles de sécurité je peu également gérer un entrepôt dans son ensemble. De plus mon rôle d'interface entre le marketing et la vente m'a permis de contribuer au renforcement des relations entre ces différents services afin de lisser et d'optimiser les flux. Mes formations professionnelle en responsable logistique (2008) et management (2011) m'ont permis d'acquérir la notion des outils de gestion et d'organisation( tant au niveau de l'optimisation des délais et des coûts qu'au niveau de la planification et du suivi commercial.) ainsi que le savoir faire pour le recrutement la formation et la gestion du personnel de l'entrepôt . (une dizaine de personne ) L'utilisation très fréquente des outils informatique (pack office, E.B.P: logiciel de gestion de stock) ma permis d' acquérir une très bonne maîtrise. J'ai aussi les fonctions d'organisation et de gestion des inventaires (tournant et annuel) ainsi que le soutien de gestion des ressources humaines: organisation, préparation et participation aux réunions, suivi des dossiers de maladie professionnelle et inaptitude, gestion et/ou suivi des procédures disciplinaire et prudhommales. Je gère aussi les commandes fournitures, la gestion des plannings, des déplacements, des congés et absences .





Mes compétences :

Management

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Office

Consolidations