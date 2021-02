Mathieu MÉA

Parcours professionnel : après 3 étés en tant qu'agent de tri et de distribution à La Poste, j'ai effectué mon premier stage de développement dans la société XPERTS pour laquelle j'ai développé un site permettant la numérisation de document en ligne.

Pour mon second stage, je suis rentré chez EADS Test & Services, division du groupe européen dans le secteur de l'industrie aéronautique et spatiale civile et militaire. J'y ai développé un logiciel de traitement de données en Java/MySQL. Je suis resté dans cette société pendant 6 mois la première année et j'y suis retourné 9 mois l'année suivante.

Je suis rentré chez Watch4Net en juillet 2008 pour un stage et j'y travaille encore aujourd'hui.



Centres d'intérêts : les nouvelles technologies, le sport, le cinéma.



Formation : après un Baccalauréat scientifique, j'ai commencé mes études d'informatique à l'IUT Informatique de l'Université Paul Sabatier de Toulouse dans lequel j'ai obtenue un DUT Informatique option Génie Informatique et une Licence Professionnelle Systèmes Informatiques et Logiciels option Qualité du Logiciel. J'ai ensuite décidé de continuer mes études afin de parfaire mes connaissances dans tous les domaines de l'informatique. Je suis donc rentré à SUPINFO Midi-Pyrénées pour 1 an et j'ai décidé de continuer mes études à l'étranger à SUPINFO Canada.



Mes compétences :

developpeur logiciel

Français

Internet

JAVA

MySQL

Web