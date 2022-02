Mathieu VANDENAVENNE

Autorisation d'examinateur TRE(H) sur EC135/AS350/HU269

Instructeur Qualification de Type TRI(H) sur EC135

Pilote instructeur d'hélicoptères FI(H)

Licence de pilote professionnel d'hélicoptères CPL(H)

Qualifications de type sur EC135, AS350, Cabri G2 et HU269

Compétence linguistique en langue anglaise FCL.055 de Niveau 4

Formation aux Techniques d'audit et au Système de Gestion de la Sécurité - Bureau Veritas

Formation au Règlement EASA AIR OPS et PART 145 - Bureau Veritas

Formation au Règlement EASA PART M - Air Formation



Mes compétences :

EMS

Flight Security Management