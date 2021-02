Mathilde BOS

Madame, Monsieur,

dans le cadre de ma formation Master Manager en Ressources Humaines (à l’I.G.C. Business School de Rennes), je suis à la recherche d’un contrat en alternance.



Titulaire d’un Diplôme d’Etat d’Educatrice Spécialisée, j’ai acquis de l’expérience professionnelle auprès de différents publics. À la suite de ses diverses expériences, j’ai effectué un bilan de compétences. Ce dernier m’a permis de confirmer mon appétence pour les Métiers en lien avec les Ressources Humaines. Je démarre une formation en Master Manager Ressources Humaines, à compter du 1er Septembre 2020, pour une durée de deux ans. L’alternance s’organise ainsi : 3 jours en formation tous les 15 jours, le reste du temps en entreprise.

J'ai choisi cette formation car elle représente pour moi le moyen le plus efficace de mettre à profit mes connaissances et de perfectionner mes savoirs pratiques nécessaires à la construction de mon début de carrière.



Mes compétences :

Dynamisme

Esprit d'initiative

Adaptabilité

Accueil physique et téléphonique

Rigueur

Communication

Organisation du travail

Travail en équipe

Conduite de projet

Gestion administrative

Accompagnement individuel