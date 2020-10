Mathilde DANO

Etudiante en master 1 Patrimoine Naturel et Biodiversité, j'ai des compétences en écologie, biologie et sciences de l'environnement.

J'ai, en parallèle de mes études, amélioré mes compétences en naturalisme (investissements personnel et associatif au Cercle Naturaliste des Etudiants de Rennes) tous taxa avec préférence en botanique.

J'ai également travaillé mes capacités artistiques avec dessins artistiques, scientifiques et naturalistes. Grâce à ces compétences j'ai pu m'essayer à la création d'affiches pour événements de médiation scientifique (fête de la Nature, Conférences, Semaine de la Biodiversité, etc), de posters scientifiques (Coléoptères, Avifaune, sont en cours : Orthoptères et Serpents de Bretagne) et de comptes-rendus scientifiques illustrés.

J'ai un fort attrait pour la médiation scientifique (animations nature tous public) que j'accompagne de mes connaissances scientifiques et outils visuels.