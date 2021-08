Mathilde JÉGO

Je possède un double diplôme d'ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes, ainsi qu'en Master 2 Chimie moléculaire de l'Université de Rennes.

Je souhaiterai m'orienter vers le secteur des biotechnologies ou de la biochimie. En effet, les interactions entre la chimie et le monde du vivant m'ont toujours intéressés et ont de nombreuses applications, notamment dans le domaine de la santé.

Je suis particulièrement intéressée par l'étude et la valorisation des produits naturels, c'est pourquoi j'ai orienté mes stages vers les cultures de bactéries et les méthodes biotechnologiques.

Je suis à la recherche d'un poste d'ingénieur.

Je souhaite également m'impliquer dans des projets d'équipe, et je recherche les interactions entre disciplines.



Mes compétences :

Programmation informatique

Microsoft Office

Permis B

Electrophorèse

Fermentation

Spectroscopie RMN

HPLC

Spectrométrie de masse

Clonage, transformation

Travail en milieu stérile