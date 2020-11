Bonjour,





Evoluant dans le Management des Ressources Humaines, je mets mes compétences au service des entreprises afin de contribuer au développement de celles-ci. Je m'appuie pour cela de mes valeurs humaines fortes et de mon sens du professionnalisme.



Au cours des deux derniers postes pour le groupe Auchan Holding et le cabinet de recrutement CCLD Recrutement, j'ai pu mettre en pratique toutes mes compétences (communication, droit du travail, animation de réunion...) afin d'être rapidement opérationnelle et atteindre les objectifs fixés.



Présente depuis près de 10 ans ans sur le marché du travail, mon objectif est de continuer à élargir mes compétences, de rester dans une dynamique professionnelle et humaine épanouissante; tant pour moi-même que pour l'entreprise pour laquelle je travaille.



A ce jour tournée pour l'insertion professionnelle, je suis ouverte aux opportunités et j'aime relever les challenges!





Je reste à votre écoute pour échanger.





A bientôt





Mathilde JOUD



Mes compétences :

Assistante rh et administrative

Marketing

Gestion des ressources humaines

Relations sociales

Management

Insertion socioprofessionnelle