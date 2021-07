Mathilde MINÉRY

Cela fait 11 ans que je suis assistante dentaire diplômée et depuis plusieurs mois je cherche à donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle en m’orientant vers un métier plus administratif.



En tant qu’assistante dentaire, je suis en charge de réaliser différentes tâches de secrétariat et j’ai un rôle d’interface privilégié entre mon cabinet dentaire et les différents corps médicaux, laboratoires de prothèse et fournisseurs de consommables et matériel médical.



Vous pourrez noter qu’une assistante dentaire doit être extrêmement polyvalente, au cours de ces 11 années j’ai donc également géré les stocks, les remboursements de soins, les plannings de rendez vous, les appels téléphoniques, traité les dossiers patients et organisé différentes conférences données par les praticiens.



Motivée et avenante, j’ai toujours été rigoureuse et organisée.

Mon esprit d’initiative, mon dynamisme, ma grande volonté ainsi que mes qualités d’écoute et mon sérieux sont autant d’atouts que je propose de mettre à votre service.



Je ne suis pas diplômée d’un cursus administratif, cependant je n’ai aucun doute sur mes compétences personnelles et mon engagement au travail ce qui m’apporte dans le concret de la vie professionnelle autant qu’un diplôme universitaire.



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Accueil physique

Gestion administrative

Gestion du stress

Réactivité

Accueil téléphonique

Adaptabilité

Ambition

Esprit d'initiative

Communication