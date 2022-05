Currently completing an internship for a gap-year. Doing masters in marketing and taking a break from Uni to gain professional experience. I am part of the UBIFRANCE team in the office of Sydney, in Australia.



Mes compétences :

Paramétrage données de bases

Équitation

Excel

Powerpoint

Access

HTML

Archivage

Documentaliste

Document Management

InfoCom

Gestion Electronique des documents

Commerce