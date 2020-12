Mathilde MUS

Docteur en géographie,



Spécialité thématique:

- Géographie Humaine (qualification, section cnu 23)

- Aménagement de l'espace et urbanisme (qualification, section cnu 24)

- Politique publique et Handicap

- Géographie des transports





Compétences techniques:

- Cartographie et Système d'Information Géographique

- Analyse et production de données qualitatives et quantitatives

- Techniques d'enquêtes

- Analyse territoriale





Activités scientifiques :

mes activités de recherche principales sont centrées sur la place des populations atteintes de déficiences physiques, sensorielles ou cognitives dans les villes. On considère que les "situations de handicap" naissent de l'interaction entre un individu et son environnement. Dans le cadre d'une approche géographique, les populations atteintes de déficiences (c'est à dire celle subissant une perte ou absence de fonctions anatomiques, physiologiques ou psychologiques) mettent en lumière la confrontation qui peut s'opérer entre les capacités ou les incapacités du corps avec l'environnement bâti dans lequel il évolue. Mes recherches permettent donc d'aborder les enjeux sociaux, territoriaux et politiques de la place et de la présence des populations déficientes dans la société en dévoilant le processus relationnel que les acteurs nouent avec l'espace dans le partage de celui-ci entre les hommes.



Spécialisations : - Accessibilité des espaces publics aux personnes handicapées, - Système d'Information Géographique



Listes des publications:

http://www.cirtai.org/spip.php?rubrique118&lang=en



Mes compétences :

Cartographie

Géographie

Urbanisme

Aménagement du territoire

SIG