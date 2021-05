Mathilde OLIVIER

Passionnée par les relations internationales, et spécialisée sur la Russie, les questions de Sécurité internationale, de Défense et d'Intelligence économique, j'ai suivi plusieurs formations civiles et militaires en relations internationales,communication stratégique et locale.



Jeune diplômée et riche de premières expériences professionnelle, je suis à présent en état de == veille professionnelle active ==.



J'ai cumulé diverses activités qui ont enrichit mon profil (poste en intelligence économique, en communication, opex au Liban et au Kosovo). Je souhaite désormais m’investir pleinement et à long terme au profit d’une structure au service de laquelle je pourrai mettre à dispositions mes compétences et ma motivation, tout en continuant à développer mes connaissances.



Mon principal atout réside en des formations et expériences pluridisciplinaires, en France et à l'étranger, me conférant une ouverture d'esprit ainsi qu'une véritable faculté d'adaptation, qualités essentielles tant sur le plan personnel que professionnel.

Mon profil atypique me permet d'envisager beaucoup plus de possibilités, et vous transmet mon dynamisme ainsi que de grande capacités de gestion de situations diverses.



Si vous êtes intéressez par mon profil, n'hésitez pas à me contacter.





- Compétences -



- Communication stratégique et locale

- Gestion de l'information (recueil, traitement, diffusion)

- Veille informationnelle

- Analyse stratégique

- Evaluation risques pays

- Rédaction de synthèses et de dossiers

- Analyse des menaces sécuritaires et politiques

- Techniques d'investigation

- Identification d'acteurs et de réseaux d'influence (cartographie, monographie...)

- Gestion de crise (procédures, communication, négociation



- Langues étrangères -



- Anglais : bilingue

- Russe : lu, écrit, parlé

- Espagnol : Bonnes notions

- Arabe et serbe : notions



Mes compétences :

Relations internationales