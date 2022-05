Mathilde ORSINI-AMIEUX

Avocat au Barreau de Paris, je suis spécialisée en droit des nouvelles technologies. Depuis ma prestation de serment en 2008, j'exerce mon activité auprès d’une clientèle nationale et internationale, principalement en matière de contrats informatiques, commerce électronique, protection des données personnelles, tant en matière de conseil que de contentieux.



Titulaire d’un DESS en droit des nouvelles technologies et propriété intellectuelle (Pierre Sirinelli – Paris I – Paris XI) et d’un DEA en droit international économique (Paris Panthéon Sorbonne), j’ai passé le premier semestre 2013 aux Etats-Unis et suivi des cours de droit, d’économie et d’anglais à la New York University.



Mes compétences :

Propriété intellectuelle

Avocat

Droit d'auteur

Informatique

Ntic

Commerce électronique

Privacy