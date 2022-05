Mathilde PISSOURAILLE

Diplomée de Bachelor Marketing et Commercial décole supérieur de commerce et d'un Diplôme Universitaire et Technologique de Techniques de Commercialisation je suis à la recherche d'une opportunité professionnelle.



J'ai étudié au cours de mon DUT les bases fondamentales du marketing, de la force de vente, de la négociation mais j'ai également pu parfaire mon niveau en langues vivantes comme l'anglais et l'espagnol. Les diverses expériences professionnelles réalisées m'ont permises de mettre en pratique les acquis reçu durant mes études. Lors de ces expériences j'ai pu approcher différents corps de métier tels que le BTP, le domaine financier ou bien la grande distribution, chaque expérience fut bénéfique et m'ont permis d'aborder d'un point de pratique les problématiques liées au DUT.



De plus, j'ai acquis diverses compétences comme la gestion de projet, la gestion d'un travail d'équipe ou encore la veille concurrentielle, ce qui m'a permis d'apprendre la rigueur, l'autonomie tout comme le travail d'équipe et la gestion de situation d'urgence.



De nature dynamique et organisée, je suis a la recherche d'une opportunite professionnelle.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Sphinx

Photofiltre