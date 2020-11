Mathilde RECARTE

Ambitieuse et passionée par l'univers du digital, je suis actuellement en L3 Information Communication et Création Numérique. Suite à mon stage au magazine Luxe'n You, j'ai pour projet de devenir content manager pour un média après mes études. À ce jour, je recherche de nouveau un stage en communication digitale d'une durée de 8 semaines minimum à partir du 29 mars 2021.



- Analyse de l'e-reputation

- Création de contenu en ligne

- Veille et recherche dinformations

- Stratégie de communication digitale

- Animation de communautés



https://mathilderecarte.wixsite.com/portfolio