Mathilde RODRIGUEZ

Bonjour à tous,



Actuellement en poste au sein du Le Studio Graphique des Improductibles, je m'occupe de la gestion de projets graphiques (Edition, Identité Visuelle, Web Design, Packaging, PLV…) pour différents budgets :

HAIER, SAMSUNG, MADDYNESS, BMW Paris Velizy, OASIS



Mes recherches s'orientent principalement dans le domaine de la communication et plus particulièrement dans le secteur de la gestion de projets.

Forte de mon expérience de 6 ans j’ai acquis une bonne maitrise des logiciels de la suite adobe (Indesign, Illustrator, Photoshop) et de la chaine graphique.



Active et déterminée, je ne me laisse pas décourager facilement et j'aime les défis.



Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

chargée de communication

Communication

Création

Culture

Evénementiel

Graphisme

Presse

Print

Production

Relations Presse

Relations publiques