Bonjour à vous qui consulte mon profil ! Je m'appelle Mathilde, j'ai 25 ans, je suis Infographiste et Illustratrice. Ma passion première est le dessin, depuis toute petite, autant dire que mon destin était déjà tout tracé ! (get it ?) Mon ambition dans la vie serait d'en vivre un jour, en attendant je travaille au Conseil départemental.