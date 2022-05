Mathilde SOUROU

Ingénieure diplômée de Polytech Orléans dans la filière Innovation en Conception et Matériaux, spécialité Matériaux et Mécanique des Structures. Le cursus que j’ai suivi ainsi que mes stages m’ont préparée à occuper plusieurs fonctions au sein de l’entreprise : organisation et optimisation des process de production, conception, développement et essais de nouveaux produits et équipements, recherche de solutions techniques et application innovante de matériaux, gestion de projets pluridisciplinaires.



Mes compétences :

Patran

NASTRAN

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

LabVIEW

Métaux, Céramiques, Composites, Polymères

Comsol Multiphysics