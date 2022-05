Mathilde THUET

Étudiante au sein du Master 2 Conseil en développement territorial - Conduite de projet et développement durable des territoires, je suis fortement attirée par le développement durable des territoires, que ce soit au niveau économique, urbain, social ou environnemental. Très curieuse, les politiques innovantes et les nouveaux défis me passionnent.

Afin de clôturer ma formation, je recherche activement une alternance qui puisse me permettre d'acquérir les compétences nécessaires à un développeur territorial.