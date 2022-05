Mathilde VENÇON

Étudiante en communication, je suis à la recherche d'une alternance en communication et webmarketing pour valider mon bachelor dans ce domaine.

Mes compétences et centres d'intérêt :

Réalisation de supports de communication et de charte graphique,

Relation de presse,

Administration de site web et de réseaux sociaux...



Mes compétences :

Animation

Webmarketing

Communication interne

Stratégie de communication

PAO

Stratégie digitale

Communication

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Adobe Photoshop