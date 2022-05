Mathilde VIET

Actuellement à la recherche d'un emploi dans la gestion administrative et commerciale, je suis polyvalente, j'ai l'esprit d'initiative, ainsi que le sens de l'organisation et du contact.



Mes domaines de recherches sont les vins et spiritueux, le bien-être, la culture et le patrimoine. Je reste bien sûr ouverte aux propositions de tout autre secteur d'activité.



Concernant mes centres d'intérêts, j'apprécie le fitness, la lecture, le patrimoine historique et culturel, ainsi que certaines séries US et le cinéma.



Mes compétences :

 Logiciel Orchestra : Caisse, enregistrement des

 Pack Office (Word, Excel, Powerpoint)

 Diagnostic et recommandations sur les gestions a

 Merchandising d’un magasin

 Gestion des commandes et recherche de produits s

 Conception d’un catalogue produits

 Développement commercial d’un magasin

 Conseil auprès des clients

 Diagnostic des possibilités de financements inte

 Gestion budgétaire quotidienne

 Elaboration d’un Business Plan

 Gestion des stocks et des achats, planning locat

 Préparation et suivi de dossiers

 Communication écrite et orale sur 4 sujets de re

 Chargée de cours niveau collège, lycée et 1er cy

 Organisation et animation de soirées dégustation

 Organisation d’évènements promotionnels au sein