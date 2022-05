Mathis ABDELAZIZ

Curieux et autodidacte, je suis attiré depuis toujours par la technologie et je souhaite, maintenant, orienter ma carrière vers l’informatique.

Afin d'être le mieux préparé au métier de développeur, j'ai choisi la voie de l'alternance, ce qui me permettrait d'allier enseignement théorique et formation pratique.

Rigoureux et méthodique, je saurai mettre l'ensemble de mon potentiel en oeuvre afin de répondre aux exigences tout en développant mon champ de compétences.



Mes compétences :

UML/OMT

Python

PHP

PEARL

MySQL

Microsoft Windows

Linux

JavaScript

Java

HTML

CSS

Android

C

C++

TCP/IP, UDP, FIREWALL, DNS

UNIX

Base de données