Je m'appelle Mathis DEBAR, j'ai 19 ans et je suis étudiant en Bac Professionnel Vente a Paul-Emile Victor à Avrillé. Optimiste, Prévenant (Altruiste / Bienveillant) et Détendu, j'accompli avec sérieux et minutie toutes les taches qui me seront demandé d’accomplir. Aime les challenges, je cherche toujours à visé la perfection.



Mes compétences :

Travail en équipe

Patience

Communication

Diplomatie

Ecoute

Empathie