Mathurin KOUTON

L'entreprise que je dirige est spécialisée dans la fourniture des ingrédients,emballages et avants produits de boulangerie patisserie,produits CHR.



Nous distribuons également des boissons aux supermarchés .

Nous importons principalement de la France et de L'Afrique du Sud.



J'ai toujours évolué dans le meme secteur d'activité depuis 1992 pour le compte d'une autre entreprise en tant que responsable des ventes puis directeur commercial.j'ai créé mon entreprise en 2001.



j'ai eu un BAC G3 (FRANCE) ,une Maitrise en Management International,(ULCO) et un MBA Gestion d'Entreprises (ESG PARIS).



J'ai été pendant 10 années membre actif de la Jeune chambre International BENIN avec une présidence Locale en 2001.



J'ai été Vice président du groupement des boulangers patissiers du BENIN en 2005.



Je suis actuellement Membre du Patronat Du BENIN en tant que trésorier adjoint depuis 2007.



Mes compétences :

Boissons

Boulangerie

Ingredients

pâtisserie