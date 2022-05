Mathurin SOUBEIGA

.Promoteur culturel(Meilleur promoteur culturel BURKINA RAP AWARDS 2006)

Concepteur des site et blog officiel de rap burkinabé:www.fasorap.com etArray

. Coordinateur Festival Internationale des Cultures Urbaines, Waga Hip Hop

. Chargé de communication du Salon de la Musique Africaine SagaMusik

.Correspondant BURKINA de l'association et site de rap africain UNITED NATIONS OF HIP HOP:www.unitednationsofhiphop.com)

.Collaborateur du siteArray

.Journaliste culturel(participation à l'atelier de formation en journalisme culturel pendant Ouaga Hip Hop 2006,Jazz à Ouaga 2007,Ouaga hip hop 2007,Festival International de Théatre et de Marionnette de Ouagadougou 2007(Fitmo))

.Redacteur à Ouaga hip hop 2006,Côté Doc News(Fespaco 2007),Jazz à Ouaga 2007,Waga hip hop 2007,Fitmo News,Chorus News 2007,etc.

Manager d'artistes:

-Lennox Dread:www.myspace.com/lenoxdread

-King Adé:www.myspace.com/kingademuzik

-Humanist:www.myspace.com/humanistofficiel



Mes compétences :

Culture

Management

Production

Spectacle

Médiation culturelle