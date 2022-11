Mats HAGLUND (WILHELM)

Bonjour Madame, Monsieur



Après plus que quinze ans pendant lesquels j'ai participé au développement de l'activité de merchandising en tant que merchandiser créative, coordinateur et décorateur, je recherche aujourd'hui, un nouveau défi à relever.



J'ai su développer dans le milieu très concurrentiel de la mode des thèmes et des projets complets pour les vitrines d'un réseau international avec un service spécifiquement adapté aux filiales.



Cofondateur et entrepreneur créative du MM-Brothers.com, Finlande, mes expériences en tant que styliste, marketing, commercial, visuel merchandiser et manager étais une combinaison parfaite pour développer une boutique mode en ligne.



Comme coordinateur et visuel merchandiser au seine de l'équipe de Chanel, Paul&Joe et Colette, tous leader sur son marché, j'ai participé à la création des vitrines et des display, originales et apprécié.



Grâce également à ma formation ESMOD Paris, styliste et à mon expérience de stylisme et tendance. Je connais les processus pour être un coordinateur créatif.



Je vous invite a visiter mon site et également mon profile sur Linkedin https://www.linkedin.com/in/mats-lars-wilhelm-haglund-03268a12

Pour regarder plus en détail mes compétences, expérience et créations.



Dans l'attente d'un entretien qui me permettre de mieux vous exposer ma motivation, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Mats Haglund