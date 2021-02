Matthias AHOUANGNIMON

Toujours très engagé dans les projets qui me sont confiés, je suis en permanence à la recherche de montée en compétences.



Mon relationnel et mon engagement personnel sont des atouts qui me permettent d'atteindre mes objectifs.



Expert technique sur le Centre de Relation Client Multimédia, je suis administrateur de la suite GENESYS et REFTEL (distribution des flux téléphonie, gestion technique des flux entrants et sortants), ainsi que du logiciel de messagerie Clients-Collaborateurs EPTICA



La gestion des AVI (Accueil vocal intéractif) et outils de supervision Centre de Relation Client Multicanal ainsi que l'intégration et le développement des outils sont de mon domaine d'expertise.



Passionné de développement et gestion de contenus WordPress, référencement SEO, stratégie de communication digitale et développement E-Commerce, je viens de créer mon entreprise dans ce domaine.



Mes compétences :

Assurance IARD

Gestion emails Logiciel EPTICA

Multicanal

Référencement SEO

Développement WordPress

E-commerce

Maintenance sites Web Wordpress