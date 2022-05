Matthias DE SAINT DENIS

Jeune diplômé d'un Master en gestion de risques et environnement, dynamique et motivé, je souhaite développer des expériences qui m'apporteront un épanouissement dans ma vie professionnelle.



Ouvert sur l'international, j'ai une très bonne faculté d'adaptation et un excellent relationnel, indispensable aujourd'hui pour un jeune diplômé.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter



Mes compétences :

Dépollution

Cartographie SIG

Hydrogéologie

Gestion des risques industriels

Risques naturels