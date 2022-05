Matthias DUPONT

Qui suis-je ?



Je travaille dans le domaine de l'informatique depuis plus de 14 ans avec des expériences variées mais toutes enrichissantes.



Autodidacte, j'ai su me former pour valoriser mes compétences techniques et acquérir de nouvelles connaissances.



Je suis toujours à la recherche de nouveaux challenges à relever et j'ai toujours à coeur d'apporter à mes interlocuteurs des solutions techniques adaptées à leurs usages et à leurs besoins.



Mes compétences :

Informatique

JavaScript

Gestion de projet

SQL

VoIP

Maintenance informatique

InstallShield AdminStudio

Microsoft System Center Configuration Manager

Windows PowerShell

Debian

Active Directory

Microsoft App-V

Citrix XenApp

Prince 2