Matthieu BOIVINEAU

Jeune réalisateur de 25 ans, je vis actuellement à Paris. Passionné de voyages, mais avant tout de cinéma, j’ai produit et réalisé mon premier long-métrage Denis lorsque j’ai à peine 20 ans.



Ce premier film relate le voyage d’un trentenaire rêveur et introverti à travers la France après la mort de son père. Après quelques années de travail sans relâche, ce premier film est sortis en salles le 7 octobre 2009.



Travaillant régulièrement en tant qu’assistant-réalisateur (pour Jérome Bonnelle, Claire Denis) et monteur. Je suis actuellement en montage de mon dernier court-métrage Nos Premières Vacances, film qui sera achevé en janvier 2011. Aussi, je finalise le scénario de mon second long-métrage.



Vidéo et infos sur : http://matthieuboivineau.com/

Page Allociné de Denis mon premier long-métrage : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=126104.html



Mes compétences :

Assistant réalisateur

Auteur

Cinéma

Final Cut

Final cut pro

Monteur

Réalisateur