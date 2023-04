Matthieu CARRE

J'accompagne les managers et dirigeants à mettre en place des stratégies efficaces pour augmenter leur leadership et l'engagement de l'équipe.





En séance de coaching et formation, je vous aide concrètement à :



Remettre en adéquation votre style de management avec le fonctionnement de l'équipe.



Diminuer le stress négatif et augmenter l'aisance au poste.



Augmenter lengagement grâce au process motivation



Redonner un sens profond à sa carrière pour monter son niveau dénergie



Acquérir les outils nécessaires à une bonne communication





Mes qualifications :





Certifié Coach, master coach professionnel et hypnothérapeute.



+ De 17ans dexpérience dans des postes liés au management.



+ De 40 formations suivies liées au développement personnel et professionnel



Contactez-moi :



carre@matthieucoachpro.com



https://calendly.com/matthieucoachpro/rendez-vous