Matthieu DUTRY

De formation supérieure troisième cycle, j'ai exercé en poste de commercial et marketing export dans un premier temps. J'ai évolué vers une responsabilité de centre de profit et j'ai pris un poste de direction en 2007 dans le matériel de cuisine professionnelle. Il s'agit d'organiser, développer, gérer une PME ayant la double particularité d'être dans la technique de matériel de cuisine et la vente par correspondence. Filiale française d'un groupe Allemand (Groupe GEV), je travaille dans le double but du développement de la filiale en France et du groupe au niveau Européen.



