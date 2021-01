Matthieu ENGGASSER

Leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé, Air Liquide est présent dans 80 pays avec près de 50 000 collaborateurs. Oxygène, azote, hydrogène et de nombreux autres gaz sont au cœur du métier du Groupe. À partir de ces molécules, Air Liquide réinvente sans cesse son métier pour anticiper les défis de ses marchés présents et futurs et satisfaire les besoins de ses clients.

Depuis 2003 au sein du groupe dans la branche santé chez VitalAire, j'ai acquis une expérience terrain en passant par des postes de livraison O2, technicien pour technicien conseil en relation avec nos clients (médecins et patients) qui m'a permis d'évoluer au sein du groupe vers un poste de manager.

Responsable d'agence, je manage au quotidien une quinzaine de personnes de différents profils. Les grandes lignes de mon poste actuel sont les suivantes :

- Manager son équipe (Techniciens, APO2, Coordinateur Technique,..),

- Animer la politique sécurité et qualité au sein de l’agence,

- Piloter la prestation respiratoire de l’agence en s’appuyant sur les indicateurs-clés de notre filière

et mettre en oeuvre les plans d’efficacité nécessaires,

- Organiser et contrôler l’activité de l’agence en s’appuyant sur le Coordinateur Technique,

- Assurer la qualité de la prestation respiratoire en respectant les engagements vis-à-vis des Patients et des Prescripteurs,

- Piloter les stocks des DM et consommables pour l’ensemble des prestations,

- Etre le responsable du site de l’agence et assurer le suivi du bon fonctionnement du (des)

bâtiment(s) et des outils de travail associés,

- Contribuer au bon déroulement des missions des Infirmières Conseil rattachées à l’agence.





Mes compétences :

Gestion D'equipe

Gestion Des Aléas

Animateur Sécurité

Relais qualité

Encadrer une équipe de technicien

Gérer un parc de véhicules