Matthieu JACQUET

Travailleur autonome et polyvalent ayant le goût du travail bien fait • Capacité d’adaptation et de discernement acquise à l’issue d’un parcours professionnel riche et varié • Esprit d’initiative • Curieux, autodidacte et appliqué aimant relever les défis et à la recherche permanente de connaissance.



Mes compétences :

Développement Web

Référencement et optimisation de sites Internet

Surveillance

Gestion de logiciels et licences

Multimédia

Réparation d'ordinateurs

Dépannage informatique

Assistance, maintenance et télémaintenance

Intégrité des données

Gestion de parc matériel

Installation de matériel réseau et paramétrage

Sécurité informatique

Sauvegardes

Matériel Informatique

Systèmes et réseaux

Hébergement Web