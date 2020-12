Matthieu JOURDA

GUYON assure la distribution d’un nombre croissant de matières premières dans les domaines les plus divers ;

la Magnésie, les Sels et autres produits magnésiens étant la base de ses activités.



La magnésie est importée depuis de nombreux pays par bateau.



GUYON est présent dans différents domaine, notament:



- La Magnésie et les Oligo-éléments répondent à une demande croissante de fertilisation raisonnée, soucieuse de la protection de l’environnement. Par ailleurs, grâce à ses équipements, GUYON formule aussi ses produits sous forme liquide, suspension ou solution.



- Par son offre globale, GUYON est un acteur important auprès des professionnels de l’alimentation animale. Ses services et produits sont agréés par la Direction des Services Vétérinaires.



Produits distribués:



• Magnésies Calcinées (poudres, semoulettes ou granulées)

• Oxydes de Magnésium haute pureté (basse teneur en Fer)

• Hydroxyde de Magnésium

• Sulfate de Magnésium (16 et 32% de MgO)

• Chlorure de Magnésium

• Sels Gemme ou Vacuum

(de 92 à 99,95% de pureté, toutes granulométries)

• Phosphates Alimentaires (DCP, MCP, DFP)

• Oxydes, Sulfates, Carbonates et Chlorures

• de Cobalt

• de Cuivre

• de Fer

• de Manganèse

• de Sodium

• de Soufre

• de Zinc

• Sélénium et ses Sels



Oligo-éléments chélatés



Bore soluble 20/21%

Bore soluble DF 17,5/18%



Mes compétences :

REACH

Qualité

Agroalimentaire

Sécurité

Audit

ISO9001

CLP