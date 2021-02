Solide expérience de 12 ans en tant que Technico-Commercial auprès du professionnel en B to B dans le domaine de la menuiserie.



Expertises:



* Prospection Active

* Développement des clients existants

* Développement et animation réseaux

* Stratégie commerciale

* Capacités relationnelles



Pour me contacter : 06-58-28-07-84 loiseauxmatthieu@yahoo.fr