Matthieu NEGRE

- Expérience d'acheteur production/hors production

- Expérience de 15 ans : fonctions achats, commerciales et marketing

au sein de groupes internationaux.

- Langues : Anglais bilingue, TOEIC : 905 (10/06/2016)



Après plusieurs années d’expérience professionnelle dans les fonctions achats, marketing et

commerciales, j’ai suivi une formation de « Responsable des Achats » à l’Institut Léonard de Vinci

pour affiner mes connaissances en achats. En tant qu’acheteur Comité Achats VINCI Ile-de-France,

j’ai pu mettre en en place l’ensemble du processus achats de manière très structurée : cela me

permet d’avoir une approche encore plus efficiente.



Mes compétences :

Business development

Management

Sourcing international

Négociation achats

Traduction anglais français

Microsoft Excel

Sourcing

Veille concurrentielle

Vente

Benchmarking

Achats

Achats responsables