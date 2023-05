Maud BOSSAY

Vous recherchez un profil EXPERIMENTE, HYBRIDE et DIGNE DE CONFIANCE pour développer votre entreprise ? Je suis la personne qu'il vous faut !



J'ai commencé ma carrière sur des fonctions 100% marketing / communication mais, comme j'aime apprendre et comprendre ce qui m'entoure, j'ai vite élargi mon domaine de compétence sur des missions d'ADV / Assistanat Commercial, complété par des notions sur la gestion de production.



Travailler dans des PME a rendu possible cette grande polyvalence, à savoir :

- à la fois gérer des sites web / des campagnes de communication de A à Z (du graphisme au routage en passant par le suivi des statistiques), créer des tableaux de bord, former des clients / collaborateurs

- tout en étant capable de faire de la gestion de clientèle, gérer des devis / des commandes / des affrêtements, rédiger des procédures / des comptes rendus, faire du traitement de bases de données



Je vous invite à parcourir mon profil pour en savoir plus.