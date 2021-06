Actuellement vendeuse de cuisines et salle de bains, j'emmenage aux Deux Alpes et recherche activement un emploi sur la station. J'apprécie particulièrement le contact avec le client, je suis dynamique et motivée, à l'écoute de toute proposition.



Mes compétences :

Dessin, Peinture

Vente, découverte client, cibler un besoin.

Modélisation 3D

Réalisation de plans

Design d'espace

Voix off

SketchUp

Autocad

ArchiCAD

Adobe Photoshop

Adobe Indesign