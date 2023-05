Maud NOURRISSON

Opticienne et diplômée d'une École Supérieure de Commerce et de Management, je travaille dans le secteur de l'Optique Lunetterie depuis 7 ans.



Je suis actuellement Responsable Régionale des Ventes sur le secteur Ouest.



Motivée, sérieuse et organisée, je suis ravie de m'investir et d'apporter mes compétences. Dynamique, autonome et faisant preuve de responsabilités et d’initiatives, je possède également une importante facilité d’adaptation me permettant d’intégrer une équipe commerciale.



Mes compétences :

COMMERCE

Commercial

Commercial b to b

Distribution

Distribution Management

Formation

Management

Marketing

Marketing opérationnel

Médical

Merchandising

Merchandising marketing

OPTICIEN

Optique

Pharmacie

Santé