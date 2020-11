Maud RÉGNIER

Diplômée d'un Master 2 en Communication et Stratégie d'Entreprise à l'UCO Angers, et forte d'une expérience professionnelle de bientôt 3 ans en tant que Chargée de Communication / Accompagnement pédagogique au sein de différentes structures : EXCELIA Group La Rochelle, Universités Rennes 1 et Rennes 2, Wall Street English.



Je suis à la recherche d'une nouvelle expérience professionnelle et vise les métiers suivants : Chargée de promotion & communication, Chargée de partenariats, Community Manager



Réactive, enthousiaste et persévérante, j'apprécie les travaux de rédaction, ainsi que les aspects relationnels et de négociation. N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Management

Animation

Communication Interculturelle

Vente

Service client

Merchandising

Marketing

Communication externe

Community management

Logiciels Apogée et Diego

Gestion administrative

Étude de marché

Coaching