Très organisée, réactive et avec un certain sens de la discrétion, j'ai plaisir à pratiquer le métier d'assistante de direction. Ma connaissance de l'environnement comptable, financier, juridique et des RH, de l'entreprise ainsi que mes compétences techniques administratives et bureautiques, me permettent d'être très efficace dans les missions qui me sont confiées!



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Quadratus

GPI