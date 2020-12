Mauritius GEHRIG

Je ne conçois pas ma vie sans challenge à relever. Homme de terrain et d’action, dynamique, j’ai le sens des responsabilités et du travail en équipe. Autodidacte, j’ai une grande maîtrise de moi en toute situation. Rigoureux et travailleur, je possède une très grande capacité d’adaptation.

Sous-officier dans une troupe d'élite comme la Légion Etrangère, j’ai eu à faire face à de nombreux postes de responsabilités très variés qui m’ont permis de forger ce goût pour les challenges.

Depuis plusieurs années, je me consacre à la mise en place et l’apprentissage de systèmes de gestion de stock, pour ensuite laisser travailler des personnels et rechercher un autre projet pour recommencer.

Maintenant, j’ai envie de chercher un travail comme Expatrié, si possible dans un pays africain francophone.

merci de voir aussi mon profil Linkedin



Mes compétences :

Gestion

Manager

Gestion de Stock

Afrique

Asie

ERP

Humanitaire

Logistique

Europe

Vehicles Maintenance

FPSO

Store Management

Sage Accounting Software

Responsible for the park

IBM AS400 Hardware

PRONTO XI

Offshore Oil & Gas

Microsoft Word

Microsoft Excel

Bug Tracking System

Six Sigma

Sage ERP X3

MAXIMO