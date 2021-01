Maxence-Aurélien IFFOUZAR

Je donne la priorité aux relations humaines, préalable indispensable dans mes missions en développement d'activités, management opérationnel de projets et d'équipes transverses, mise en place de partenariats stratégiques, gestion des marchés publics et des appels doffres, compliance et relations publiques & institutionnelles.



Je maîtrise les environnements industriels, technologiques et l'univers des services, les enjeux de la transformation et de la digitalisation de ces organisations, les relations avec l'administration publique, les sujets juridiques, les questions d'innovation et l'intrapreneuriat.



Actuellement en charge du développement et des partenariats d'OPnGO (Groupe INDIGO), app & Solution Saas qui agrège toute loffre de stationnement disponible (voirie et ouvrage), et qui développe des services de mobilité annexes.

J'accompagne les collectivités et les opérateurs institutionnels dans les domaines de la smart city, de la digitalisation des services, de la mobilité (Mobility as a Service / accessibilité / multimodalité) et du paiement mobile.