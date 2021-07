Maxence GORRILLOT

Etudiant en 3ème année de bachelor à l'IESEG School of management, j'ai pu acquérir, de part de nombreuses expériences professionnelles et un parcours scolaire atypique, une ouverture d'esprit et une capacité d'adaptation. Rigoureux et investi, je cherche à développer mon expérience au cours d'un stage de 2 à 3 mois à l'international dans le domaine du contrôle de gestion ou du management de système d'information.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

SQL

SAS Statistical Package

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

HTML

Cascading Style Sheets