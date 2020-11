Depuis bientôt deux ans, je me forme quotidiennement et avec le plus grand intérêt aux multiples facettes des ressources humaines.



La fin de ma période de formation arrivant à grands pas, je souhaite dès maintenant préparer mon avenir professionnel.



Ouvert aux opportunités à l'échelle internationale et nationale, je suis disponible pour vos besoins en formation, recrutement et communication RH à partir de septembre 2021.