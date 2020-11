Maxim Idriss MELI TAMETANG ( MELI TAMETANG MAXIM IDRISS)

Je me nomme Meli Maxim PLET en électronique sorti de l'Ecole normale superieur de l'Enseignement technique de Bambili au Cameoun et parallèlemen étudiant chercheur au cycle doctorat du departement de Physique de l'université de Dschang. je fais dépuis le Master dans la mécanique automobile et spécialisé dans les véhicules hybrides.



Mes compétences :

Enseignant de Mathématique, Physique, et de Progra

Enseignant d'électronique

Microcontrollers

Global Positioning System

GSM

Programmable Interrupt Controler (PIC)

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Excel

Matlab

FORTRAN

Android