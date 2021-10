Maxime BONICEL

Je suis graphiste et designer indépendant, j’accompagne les entreprises et les particuliers dans leurs projets de communication graphique et de design d’espace.



Je développe mon activité depuis 2011 dans le département de la Lozère mais mon secteur d’intervention s’étend au niveau régional voire national.



Diplômé en communication graphique et en design d’espace, je prends en charge l’intégralité de votre projet.



De l’idée à la conception, je mets au profit de la clientèle de multiples conseils loin d’être négligeables dans l’optique d’un projet réussi.



En tant que designer, j’apporte par mes connaissances des codes du design et par mon sens artistique, la cohérence de chacun de vos projets.



Mes compétences :

Logos

Architecture

Design

Infographie