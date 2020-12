Actuellement en fin de formation d’ingénieur à dominante mécanique, je suis prioritairement à la recherche d’une offre de Volontariat International en Entreprise pour éprouver mon adaptabilité et développer mes compétences linguistiques.



De nature créative, je m’intéresse au design et la conception de produit tous secteurs industriels confondus. Après l’obtention de mon DUT Génie mécanique, j’ai ainsi entrepris de poursuivre une formation d’ingénieur par le biais de l’alternance au sein d’un bureau d’études aéronautique.



Ayant accompli initialement une formation en apprentissage d’un an dans la production industrielle, j’ai pu prendre conscience au travers de ces deux expériences professionnelles de la frontière qui sépare le bureau d’étude de celui des méthodes. Le fait de m’être impliqué professionnellement dans ces deux environnements complémentaires m’a permis grâce à l’écoute, de comprendre et d’apprendre à résoudre les problèmes occasionnés par ces différences d’activités.



Ces quatre années d’alternance m’ont permis de développer mes aptitudes professionnelles ainsi que mon autonomie dans le travail. Les relations humaines et techniques vécues au quotidien avec mes collaborateurs ont également contribuées à me faire gagner en maturité.



Ma curiosité et mon goût du challenge m’incitent à entreprendre des expériences variées et relever de nouveaux défis que ce soit dans ma vie professionnelle ou en dehors.



Contact :



maxime.daubeuf@stelia-aerospace.com

maxime.daubeuf@2016.icam.fr