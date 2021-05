Maxime DELOUVEE

Actuellement en dernière année de thèse de Doctorat en Droit, je partage mon temps entre mes activités universitaires et mon emploi à la Fondation John BOST. Mon objectif professionnel est de devenir cadre de direction dans le secteur sanitaire et/ou social. Je suis ouvert à toutes opportunités d’emplois dans ce domaine. Je suis disponible à partir de juin 2016 et mobile dans toute la France.



Par la réalisation d’une thèse de doctorat en Droit, j’ai acquis une réelle expertise dépassant mes connaissances spécifiques en droit des personnes vulnérables.

En effet, mes expériences professionnelles dans le secteur privé lucratif et non-lucratif, m’ont permis d’appréhender des matières juridiques et non-juridiques pouvant s’avérer bénéfiques aux acteurs du champ sanitaire et/ou social.

Mes spécialités : Droit, stratégie, éthique, gestion, management, pédagogie, recherche.



Bien souvent, on associe un niveau élevé de spécialisation à un discours technique complexe, le rendant difficile à saisir. D’ailleurs, le droit régissant le secteur sanitaire, social et médico-social, ne déroge pas à cette affirmation. Non-content de s’être spécialisé, le « droit de la santé » s’est, de fait, complexifié.

Par ma spécialisation, j’ai appris à vulgariser sans dénaturer l’encadrement juridique. Très simplement, j’ai acquis la capacité à partager la connaissance et la compréhension du Droit avec chacun (juriste et non-juriste). Cette capacité est particulièrement utile dans un champ de la santé en constante évolution. Elle permet à tous de se rappeler l’utilité d’un Sens commun, c’est-à-dire l’utilité du Droit : le vivre ensemble. Elle facilite également l’animation d’une équipe et la motivation pour atteindre des objectifs fixés.





Droit de la santé

Recherche scientifique

Droit des établissements sociaux, médico-sociaux

Droit des établissements de santé

Droit du travail

Droit

Traitement de texte

Droit des personnes vulnérables

droit de la Sécurité sociale