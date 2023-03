Maxime DUPONTREUE

Formé au management de la Qualité, de l’Hygiène, de la Sécurité, de l’Environnement et du Développement Durable pour le secteur des bioindustries, j’ai étendu mon savoir faire au sein d’un bureau d’études en tant que Chargé d’affaires environnement et risques industriels. Ayant à présent de larges connaissances dans la mise en place de système de management intégrés QSE et de veille réglementaire, j’aurais à coeur de mettre mes compétences à votre service.



Mes compétences :

Communication

Conseil

Développement durable

Environnement

Réglementation ICPE

Microsoft Office

Management

Gestion de projet

Autocad

5S

Qualité

Conduite de réunion